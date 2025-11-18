Nach Mahrer-Abgang

Neue WKÖ-Chefin Schultz setzt Erhöhung der Entschädigungen für Spitzenfunktionäre aus

Das Image der WKÖ ist derzeit angekratzt.
© APA/ROLAND SCHLAGER

Die designierte Mahrer-Nachfolgerin Schultz will Sachlichkeit in die Diskussion über Wirtschaftskammer-Reformen bringen. Nun setzt sie die Erhöhung der Entschädigung für Spitzenfunktionäre vorübergehend aus.

Wien – Nach großer Aufregung samt Rücktritt des bisherigen Wirtschaftskammer- und ÖVP-Wirtschaftsbund-Präsidenten Harald Mahrer wird die Erhöhung der Entschädigungen für Spitzenfunktionäre vorübergehend ausgesetzt. Der Beschluss wird dazu nächste Woche im Präsidium der WKÖ gefasst. „Alle Landeskammern werden den gleichen Schritt setzen“, teilte die WKÖ am Dienstag mit. Den 693 eigenständigen Fachorganisationen „wird dringend empfohlen, dieser Vorgehensweise zu folgen“.

Die geschäftsführende Vizepräsidentin sowie designierte Mahrer-Übergangsnachfolgerin Martha Schultz habe diesen Schritt gemeinsam mit den Landeskammern gesetzt. Es solle wieder Sachlichkeit in die Diskussion über zukünftige Reformen innerhalb der Wirtschaftskammer einkehren.

Mit der vorübergehenden Aussetzung folgt die WKÖ etwa der Wirtschaftskammer Niederösterreich, die diesen Schritt als erstes selbst gesetzt hatte. Ausgesetzt wird nach den Worten von Schultz „bis die externe Überprüfung abgeschlossen ist“ – womöglich durch den Rechnungshof. (APA)

Mehr zum Thema:

undefined

Keine Ruhe in der WKÖ

Druck auf die Wirtschaftskammer hält an: Ende der verpflichtenden Mitgliedschaft wird gefordert

undefined

Mahrer musste Hut nehmen

Neue WKÖ-Präsidentin Martha Schultz: „Wir haben verstanden, wie ernst die Situation ist“

undefined

Krise in Wirtschaftskammer

„Markenkern der ÖVP wurde beschädigt“: Das sagt Politologe Plasser zum Fall Mahrer