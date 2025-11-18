Ungewöhnlich: Seat Österreich verdoppelt die Herstellergarantie auf zehn Jahre

Da dürfte im Autohandel einiges in Bewegung geraten: Seat Österreich erweitert die Herstellergarantie ab 19. November 2025 auf zehn Jahre beziehungsweise 200.000 Kilometer.

Vor ein paar Jahren hatte Kia der Konkurrenz die Nase gezeigt: mit der Herstellergarantie auf sieben Jahre für Neuwagen. Später sorgte Toyota für Schlagzeilen mit dem Hinweis auf die erweiterbare Zehn-Jahres-Relax-Garantie. Nun gibt die VW-Tochter Seat Gas, und zwar in Österreich: mit einer Herstellergarantie auf zehn Jahre auf Neuwagen beziehungsweise auf eine Laufleistung von 200.000 Kilometern.