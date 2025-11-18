Ungewöhnlich: Seat Österreich verdoppelt die Herstellergarantie auf zehn Jahre
Da dürfte im Autohandel einiges in Bewegung geraten: Seat Österreich erweitert die Herstellergarantie ab 19. November 2025 auf zehn Jahre beziehungsweise 200.000 Kilometer.
Vor ein paar Jahren hatte Kia der Konkurrenz die Nase gezeigt: mit der Herstellergarantie auf sieben Jahre für Neuwagen. Später sorgte Toyota für Schlagzeilen mit dem Hinweis auf die erweiterbare Zehn-Jahres-Relax-Garantie. Nun gibt die VW-Tochter Seat Gas, und zwar in Österreich: mit einer Herstellergarantie auf zehn Jahre auf Neuwagen beziehungsweise auf eine Laufleistung von 200.000 Kilometern.
Die Aktion gilt im Konkurrenzumfeld als einzigartig, sie gilt für Neubestellungen ab 19. November 2025. „Damit verdoppelt Seat sein bisheriges Garantieversprechen von fünf Jahren bzw. 100.000 km“, heißt es offiziell von der österreichischen Seat-Pressestelle. „Dieses doppelte Garantieversprechen zeigt, wie sehr wir an unsere Qualität glauben“, erklärt Seat-Markenleiter Timo Sommerauer. „und wie sehr wir das Vertrauen unserer Kunden wertschätzen.“