Traditionelle Krippenausstellung in Ainet: Ein vorweihnachtliches Highlight

Am Sonntag, den 23. November 2025, lädt der Sozialausschuss der Gemeinde Ainet zur traditionellen Krippenausstellung "Oanetna Krippen schaugn" ins Gemeindehaus ein. Von 14 bis 19 Uhr können Besucher*innen die Weihnachtskrippen bewundern.

Ainet – Die Eröffnung der Ausstellung übernimmt Bürgermeisterin Berta Staller um 14 Uhr. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Familienmusik Obermoar.

Die Krippenausstellung hat in Ainet eine lange Tradition und zeigt die handwerkliche Kunstfertigkeit der Region. Besucher*innen haben die Gelegenheit, verschiedene Krippenstile und -techniken zu bestaunen und sich von der detailreichen Darstellung der Weihnachtsgeschichte inspirieren zu lassen.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Die Schützenkompanie Ainet bietet während der gesamten Veranstaltung Verpflegung an. Die Veranstaltung richtet sich an Krippenliebhaber*innen jeden Alters. Der Eintritt zur Ausstellung ist für alle Besucher*innen zugänglich.

Eventinfos: