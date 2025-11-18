Tatverdächtige in U-Haft
Mordalarm in Innsbruck: Polizei fand vermisste Syrerin und Tochter (10) in Kühltruhen
Bei einer Pressekonferrenz berichteten Landespolizeidirektor Helmut Tomac, LKA-Chefin Katja Tersch und Staatsanwalt Hansjörg Mayr (verdeckt im Hintergrund) von der aufwändigen Klärung eines außergewöhnlichen Kriminalfalls. Die Ermittler gehen davon aus, dass eine Syrerin und ihre zehnjährige Tochter ermordet wurden.
© Daniel Liebl
Vor 16 Monaten verschwanden in Innsbruck eine 34-Jährige und ihre Tochter. Schon bald häuften sich die Hinweise, dass der Chef der Frau dafür verantwortlich ist. Im Juni wurden der Geschäftsführer und sein Bruder festgenommen. Am Freitag entdeckten Polizisten die Leichen der Abgängigen versteckt hinter einer eigens errichteten Rigipswand.