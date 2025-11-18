Mordalarm in Innsbruck: Polizei fand vermisste Syrerin und Tochter (10) in Kühltruhen

Vor 16 Monaten verschwanden in Innsbruck eine 34-Jährige und ihre Tochter. Schon bald häuften sich die Hinweise, dass der Chef der Frau dafür verantwortlich ist. Im Juni wurden der Geschäftsführer und sein Bruder festgenommen. Am Freitag entdeckten Polizisten die Leichen der Abgängigen versteckt hinter einer eigens errichteten Rigipswand.