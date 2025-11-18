Koralm macht‘s möglich: Von Lienz nach Graz in zwei Stunden 40 Minuten

Mit der neuen Koralmbahn ist Osttirol ab Mitte Dezember 2025 besser an Wien und Graz angebunden. Der VVT und Verkehrslandesrat René Zumtobel mit den Details.

Lienz – Mit Fahrplanwechsel am 14. Dezember verbessert sich die Verbindung von Lienz nach Wien bzw. nach Graz. Es gibt täglich vier schnelle Direktverbindungen (insgesamt je zwei pro Richtung) mit dem Railjet zwischen Lienz und Wien. Mit den neuen Zügen, die über die Koralmbahn fahren, beträgt die Reisezeit von Osttirol nach Wien nur mehr fünf Stunden und 19 Minuten, womit sich die Fahrzeit künftig um fast 30 Minuten verkürzt. Erstmalig ist auch Österreichs zweitgrößte Stadt Graz von Lienz aus direkt in zwei Stunden und 40 Minuten erreichbar.

Von Sillian aus den Frühzug erreichen

Damit auch die Gemeinden im Pustertal davon profitieren, werden die neuen schnellen Verbindungen ab Lienz nach Graz und Wien ideal mit Anschlusszügen versorgt. So können Fahrgäste mit einer neuen Anbindung von Innichen über Sillian nach Lienz den morgendlichen Railjet um 6:17 Uhr nach Wien erreichen. Mit der Abfahrt in Lienz um 21:49 Uhr gibt es eine neue S-Bahn-Abendverbindung bis nach Sillian, die gleichzeitig auf den ankommenden Railjet aus Wien/Graz (an Lienz 21:43 Uhr) abgestimmt ist.

Außerdem wird aus Richtung Kärnten (von Villach) kommend die erste S-Bahn in der Früh und die letzte am Abend nun bis und ab der Bezirkshauptstadt Lienz für die Fahrgäste angeboten.

Grenzüberschreitendes Öffi-Netz wird verbessert

Auch beim Busverkehr warten einige Verbesserungen. Grundsätzlich wird dabei der bundesländerübergreifende Verkehr nach Kärnten gestärkt. Das betrifft zum Beispiel die Linie 942 von Lienz über Debant, Dölsach und Iselsberg nach Winklern (Kärnten). Hier werden alle Kurse für den Anschluss in Winklern Richtung Heiligenblut und Richtung Obervellach leicht verschoben.