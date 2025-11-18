KSÖ verlieh Auszeichnung

Elfjähriger verfolgte Ladendieb, Innsbruckerinnen kümmerten sich um Gewaltopfer

Applaus für den couragierten Einsatz: Gabriela Leitner und ihre Tochter Mirjam wurden kürzlich als „Couragierte Bürger 2025“ ausgezeichnet.
© Rita Falk
Der elfjährige Cinar Cakar schritt mutig ein, als er einen Ladendiebstahl beobachtete und half der Polizei so bei der Aufklärung der Tat. Auch Gabriela und Mirjam Leitner bewiesen Zivilcourage, als sie sich um das Opfer einer Gewalttat kümmerten. Sie wurden jetzt mit weiteren mutigen Bürgern ausgezeichnet.

