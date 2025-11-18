Sensationell! Österreich steht bei der U17-WM im Viertelfinale

Doha – Auch England hat den Erfolgslauf von Österreich bei der U17-Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nicht stoppen können. Die ÖFB-Auswahl zog am Dienstag mit einem 4:0-Erfolg in der Aspire Academy in Doha bereits ins Viertelfinale ein. Hasan Deshishku (47.), Johannes Moser mit seinen WM-Toren vier und fünf (70., 79.) sowie Ifeanyi Ndukwe (86.) machten den fünften Sieg im fünften Spiel perfekt. Als nächste Hürde wartet am Freitag Japan, nach einem Elferschießen-Sieg über Nordkorea.

„England ist natürlich ein großer Name, aber wir haben keine Angst“, hatte ÖFB-Kicker Filip Aleksic im Vorfeld betont. Auf dem Feld stellten seine Kollegen das unter Beweis. Ein Blitztreffer lag in der Luft. Schon nach etwas mehr als einer Minute landete ein Linksschuss von Moser an der Stange, der Abstauber von Deshishku aus spitzestem Winkel wurde von Englands Goalie via Stange in den Corner gelenkt. Auf der anderen Seite musste sich ÖFB-Tormann Daniel Posch bei einem Drehschuss von Alejandro Gomes Rodriguez auch auszeichnen (5.).

Dobis-Verletzung nur kurzer Schock

Die Anfangsphase gehörte unabhängig davon dem Außenseiter, der durch Dominik Dobis (8.) und Moser (10.) weitere Topchancen ausließ. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde folgte ein bitterer Rückschlag. Stürmer Dobis lag schreiend vor Schmerzen am Boden, er dürfte sich wohl eine schwere Verletzung im linken Knie zugezogen haben. Wohl auch deshalb kam der Favorit besser rein, richtig gefährlich wurde es aber nur bei einem Volley von Reigan Heskey (32.).

Nach Wiederbeginn belohnten sich die Österreicher sehr früh. Deshishku setzte sich auf der Seite durch und überraschte Goalie Jack Porter mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel durch die Beine. Wenige Minuten später schwächten sich die Engländer selbst, Gomes Rodriguez rutschte beim Kampf um den Ball in Posch rein und wurde ausgeschlossen (50.). Danach spielte nur noch die ÖFB-Truppe. Nach Foul von Kaden Braithwaite an Nicolas Jozepovic gab es wieder einmal einen Strafstoß, den wie schon gegen Saudi-Arabien, Mali und zuletzt Tunesien Lieferings Moser verwerten konnte.