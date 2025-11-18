Tierischer Exot
Österreichische Forscher besorgt: Eingeschleppter Wurm frisst Regenwürmer
Die Plattwurm-Art „Obama nungara“ hat ihren Namen nicht vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten, vielmehr stammt der Name von indigenen Brasilianern und bedeutet „Blatt-Tier“.
© Naturhistorisches Museum Wien
Wenn Wissenschaftler auf neue Tier- oder Pflanzenarten stoßen, ist das meist ein Grund für Begeisterung. Doch im Fall von „Obama nungara“ handelt es sich um eine eingeschleppte Plattwurm-Art, die das Ökosystem gefährdet.