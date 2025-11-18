WM-Quali live: So steht es aktuell bei Österreich gegen Bosnien-Herzegowina
Showdown für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren: Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina ein Punkt, um das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Play-off-Partien gewinnen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.
WM-Qualifikation, 8. Spieltag:
Österreich – Bosnien-Herzegowina 20.45 Uhr
Tore:
Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Bosnien-Herzegowina auf Phillipp Mwene und Patrick Wimmer in der Startformation. Das Duo ersetzt Stefan Posch und Romano Schmid, die am Samstag beim 2:0 gegen Zypern noch begonnen hatten. Der zuletzt nicht fitte ÖFB-Kapitän David Alaba sitzt auf der Ersatzbank.
Bei den Bosniern steht Emir Karic in der Anfangself – für den Sturm-Graz-Verteidiger traf die Spielgenehmigung laut bosnischem Verband erst am späten Montagabend ein. Sein Clubkollege Arjan Malic startet ebenfalls bei den Gästen. Außerdem bringt Bosniens Coach Sergej Barbarez mit Edin Dzeko und Haris Tabakovic beide Mittelstürmer von Beginn an.