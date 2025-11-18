WM-Quali live: So steht es aktuell bei Österreich gegen Bosnien-Herzegowina

Showdown für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren: Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina ein Punkt, um das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Play-off-Partien gewinnen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.

WM-Qualifikation, 8. Spieltag:

Österreich – Bosnien-Herzegowina 20.45 Uhr

Tore:

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Bosnien-Herzegowina auf Phillipp Mwene und Patrick Wimmer in der Startformation. Das Duo ersetzt Stefan Posch und Romano Schmid, die am Samstag beim 2:0 gegen Zypern noch begonnen hatten. Der zuletzt nicht fitte ÖFB-Kapitän David Alaba sitzt auf der Ersatzbank.