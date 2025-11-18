Gasofen löste Verpuffung aus: 29-Jähriger mit Verbrennungen in Klink gebracht

Reith im Alpbachtal – Brandalarm am Dienstagnachmittag im Bezirk Kufstein. Wie die Polizei am Abend berichtet, war ein 29-jähriger Österreicher in einem Rohbau in Reith im Alpbachtal damit beschäftigt, den Bau zu temperieren. Dafür nutzte er einen Gasofen. Gegen 16.30 Uhr stellte er den Ofen ab und wollte den Schlauch samt Druckminderer abnehmen. Beim Lösen des Schlauchs kam es zu einer Verpuffung.

Der Arbeiter konnte noch selbst den Notruf absetzen und sich in Sicherheit bringen. Die alarmierten Feuerwehren Reith im Alpbachtal und St. Gertraudi wurden verständigt und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der 29-Jährige zog sich leichte Verbrennungen an beiden Händen und im Gesicht zu und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck gebracht. Neben den beiden Feuerwehren waren weiters der Rettungsdienst samt Notarzt sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Kramsach mit Brandermittler im Einsatz. (TT.com)