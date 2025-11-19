Alpenverein warnt vor "unterschätzten Gefahren" am Berg

Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) warnt vor "unterschätzten Gefahren" für Skitourengeher und Variantenfahrer im alpinen Gelände. Demnach werden vor allem "Stürze und Abstürze" in ihrer Gefährlichkeit oftmals falsch wahrgenommen. "Bergsportler achten meist nur auf die Lawinengefahr", betonte dazu ein Bergsportexperte des ÖAV in einer Aussendung. Ein Drittel der Todesfälle ginge jedoch auf Stürze und Abstürze zurück, hielt dieser fest.

Diese österreichweite Zahl zeige sich im "zehnjährigen Mittel", verwies der ÖAV-Bergsportexperte Jörg Randl auf eine Statistik des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit. Diese belege auch, dass zwei Drittel der Todesfälle von Skitourengehern und Variantenfahrern auf Lawinenunfälle zurückzuführen seien.

Keinesfalls dürften Bergsportler aber die Gefahren abseits der Lawine unterschätzen. "Eine geringe Lawinenwarnstufe heißt noch lange nicht, dass es keine anderen Gefahren in den Bergen gibt", konstatierte Randl. Es sei im Gegenteil sogar so, dass eine geringe Lawinenwarnstufe "trügerische Sicherheit" vermitteln könne. Angesichts dieser Umstände gerate bei den Alpinisten jedenfalls zum Teil in Vergessenheit, dass etwa "ein Sturz im Gelände auf den letzten Metern zu einem ausgesetzten Gipfel fatale Folgen haben kann."

Um etwa diesem Risiko auf den letzten Metern abzustürzen oder zu stürzen entgegenzuwirken, sei es beispielsweise ratsam, "Steigeisen und Harscheisen" früh genug einzusetzen und nicht erst "wenn es kritisch wird". Daneben gelte es auch auf Kälte bei Skitouren richtig zu reagieren. "Ein multifunktionaler Biwaksack und eine Rettungsdecke gehören zur persönlichen Ausrüstung", führte Randl aus.