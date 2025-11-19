Debatte flammt wieder auf
Reform ohne Tabus: 150 statt 277 Gemeinden in Tirol gefordert
Geht es um Gemeindefusionen, steht die Ampel in vielen Kommunen auf Rot. Pfons, Mühlbachl und Matrei wagten hingegen diesen Schritt, für vergleichbare Gemeinden wäre es ebenfalls Zeit, darüber nachzudenken.
© Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Weil die Gemeinden mit immer mehr Aufgaben belastet werden und dadurch an ihre finanziellen bzw. strukturellen Grenzen geraten, werden Rufe nach Gemeindefusionen laut. NEOS und der freie Abgeordnete Georg Dornauer fordern Grundlagen dafür, sie drängen auf echte Strukturreformen und Fusionen.