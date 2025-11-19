Ermittlungen eingestellt: Acht Fragen und Antworten zu „Kreuz-Causa“ in Wörgl

Helle Aufregung gab es in Wörgl rund um eine Mittelschule: Dort seien Kreuze im Müll gelandet, die Polizei hat ermittelt. Wie sich nun herausstellt, dürfte keine mutwillige Beschädigung dahinterstecken, ebenso wenig ist ein finanzieller Schaden entstanden. Inzwischen hängen in allen Klassen wieder Kreuze.