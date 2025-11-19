Klassenzimmer ohne Kreuze

Ermittlungen eingestellt: Acht Fragen und Antworten zu „Kreuz-Causa“ in Wörgl

In jedem Tiroler Klassenzimmer muss ein Kreuz hängen, so sieht es das Tiroler Schulorganisationsgesetz vor. (Symbolbild)
Helle Aufregung gab es in Wörgl rund um eine Mittelschule: Dort seien Kreuze im Müll gelandet, die Polizei hat ermittelt. Wie sich nun herausstellt, dürfte keine mutwillige Beschädigung dahinterstecken, ebenso wenig ist ein finanzieller Schaden entstanden. Inzwischen hängen in allen Klassen wieder Kreuze.

