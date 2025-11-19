Bei Wanderung von Schneesturm überrascht: Fünf Touristen in Chile tödlich verunglückt

Santiago de Chile – Bei einem Schneesturm im Nationalpark Torres del Paine in Chile sind fünf Touristen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern seien zwei Deutsche, zwei mexikanische Staatsbürger sowie eine Britin, erklärte José Antonio Ruiz, Vertreter der Region Magallanes, am Dienstag (Ortszeit). Die Touristen wurden den Angaben zufolge bei einer Wanderung vom Schneesturm überrascht. Der Unglücksort sei wegen schweren Schneefalls nur schlecht zu erreichen, erklärte Ruiz.

Nach Angaben der Regierung herrschten dort Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde. Im äußersten Süden von Chile hat der Frühling vor kurzem begonnen.

Präsident sichert Opferfamilien Unterstützung zu

„Den Familien, Freunden und Angehörigen der fünf Personen mexikanischer, deutscher und britischer Staatsangehörigkeit, die bei der Tragödie in Torres del Paine leider ums Leben gekommen sind, spreche ich mein tiefstes Beileid aus“, schrieb Präsident Gabriel Boric auf der Plattform X. „Seien Sie versichert, dass Sie in diesen schwierigen Zeiten auf die volle Unterstützung der chilenischen Behörden und Institutionen zählen können.“