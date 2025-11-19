- Überblick
Musiker bestätigt Beziehung
Sie war 15, er 63: Schwere Vorwürfe gegen Konstantin Wecker
Konstantin Wecker drückte über den Anwalt sein „tiefstes Bedauern“ aus.
© IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON
