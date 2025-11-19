Mutter mit 2,08 Promille gestoppt, Kinder saßen mit im Auto

Eine 38-jährige Alkolenkerin hat am Dienstag in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land) ihre Kinder chauffiert. Eine Polizeistreife wurde um 14.10 Uhr auf den Pkw aufmerksam und hielt ihn an. Die Lenkerin wirkte deutlich alkoholisiert – der Test ergab 2,08 Promille.

Die Frau gab an, ihr sechsjähriges Kind zu einem Freund gefahren zu haben, ihr neunjähriges Kind war noch im Auto. Sie durfte nicht weiterfahren und wird angezeigt, berichtete die Polizei. (APA)