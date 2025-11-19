Nikolaus sucht nach seinem Gefolge, Vorbereitungen für den großen Einzug laufen

Am 5. Dezember findet der traditionelle Nikolaus-Einzug in Lechaschau statt. Wer den Nikolaus auf seinem Weg – ob als Engel oder biblische Figur – begleiten möchte, kann sich zur Kleiderprobe melden.

Lechaschau – Der feierliche Umzug startet um 17.15 Uhr an der Lechtaler Straße. Von dort aus zieht der Nikolaus mit seinen Begleitern und geschmückten Wägen über die Dorfstraße bis zum Gemeindeamt Lechaschau. Am Ziel angekommen, verteilt der Nikolaus persönlich die Geschenke an die wartenden Kinder.

Eltern und Angehörige haben die Möglichkeit, vorab Geschenke für ihre Kinder abzugeben. Die Paketannahme erfolgt im Gemeindeamt Lechaschau vom 24. November bis zum 5. Dezember, jeweils von 7.30 bis 12 Uhr. Pro Paket wird ein Unkostenbeitrag von 2 Euro erhoben.

Mitmachen erwünscht

Eine Besonderheit des Lechaschauer Nikolo-Einzugs ist die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme. Wer den Nikolaus als Engel, Zwergel oder biblische Figur begleiten möchte, kann sich am 26. oder 27. November, jeweils zwischen 16 und 18 Uhr, im Gemeindebauhof Lechaschau in der Lechtaler Straße (hinter der T&G‑Filiale) melden.

„Der Nikolaus freut sich über viele Begleiterinnen und Begleiter – auch wenn diese nicht in Lechaschau wohnen“, betont Gerhard Brunner von der Nikolo-Gruppe Lechaschau.