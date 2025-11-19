- Überblick
Ihr habt gewählt!
St. Johanns Mittelfeldmotor Basti Gruber erzielte das Tor des Monats November
Zweikämpfer, Stratege und Torschütze: Sebastian Gruber ist aus dem Mittelfeld des SK St. Johann nicht wegzudenken.
© Lukas Kili / SK St. Johann
Von Michael Pipal
