Adventzauber in Tirol: Auf welchen Christkindlmärkten Kinderaugen heuer besonders strahlen

Märchenerzählungen, Schattentheater, Ponyreiten, Backen und Basteln in der Vorweihnachtszeit: Den kleinen BesucherInnen wird auf den heimischen Adventmärkten einiges geboten. Auch bei einer Fahrt mit dem Karussell, der Christkindlbahn oder dem Achenseeschiff kann die Weihnachtsstimmung genossen werden. Eine Übersicht über die Tiroler Christkindlmärkte mit Fokus auf das Kinderprogramm.