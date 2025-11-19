Die Märkte im Überblick
Adventzauber in Tirol: Auf welchen Christkindlmärkten Kinderaugen heuer besonders strahlen
Verschneite Adventmärkte strahlen einen besonderen Zauber aus. In Lienz wird auch für Kinder viel geboten.
© Osttirol Tourismus
Märchenerzählungen, Schattentheater, Ponyreiten, Backen und Basteln in der Vorweihnachtszeit: Den kleinen BesucherInnen wird auf den heimischen Adventmärkten einiges geboten. Auch bei einer Fahrt mit dem Karussell, der Christkindlbahn oder dem Achenseeschiff kann die Weihnachtsstimmung genossen werden. Eine Übersicht über die Tiroler Christkindlmärkte mit Fokus auf das Kinderprogramm.