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Märchen, Schattentheater und Ponyreiten: Tirols Adventmärkte halten auch für junge BesucherInnen ein abwechslungsreiches Programm bereit. Sie können backen und basteln oder bei einer Fahrt mit Karussell, Christkindlbahn und Achenseeschiff in Weihnachtsstimmung kommen. Eine Übersicht über die Tiroler Christkindlmärkte mit Fokus auf das Kinderprogramm.