Das Angebot im Überblick
Wenn Kinderaugen leuchten: So verzaubern Tirols Christkindlmärkte heuer die Kleinsten
Verschneite Adventmärkte strahlen einen besonderen Zauber aus. In Lienz wird auch für Kinder viel geboten.
© Osttirol Tourismus
Märchen, Schattentheater und Ponyreiten: Tirols Adventmärkte halten auch für junge BesucherInnen ein abwechslungsreiches Programm bereit. Sie können backen und basteln oder bei einer Fahrt mit Karussell, Christkindlbahn und Achenseeschiff in Weihnachtsstimmung kommen. Eine Übersicht über die Tiroler Christkindlmärkte mit Fokus auf das Kinderprogramm.
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