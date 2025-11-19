Wenn Wünsche wahr werden

Advent in der Region Seefeld, das ist echte Stimmung, echte Qualität und ein Hauch Zauber, der bis ins neue Jahr hineinleuchtet.

Der Advent ist die Zeit des Wünschens. Die Einen wünschen sich Kiachl und Glühwein, die anderen Zeit mit den Liebsten und wieder andere einfach etwas Besinnlichkeit. Wenn am Weihnachtsmarkt die Weisenbläser spielen, der Puderzucker an der Oberlippe kleben bleibt und die Natur rundherum beinahe andächtig macht, werden alle Wünsche an einem Ort erfüllt: Das ist der Advent in der Region Seefeld.

Weihnachtsmarkt

Keine Frage, der Weihnachtsmarkt in Seefeld (21.11. – 06.01.) ist das Herzstück des Advents am Plateau. Die einzigartige Atmosphäre, die vielleicht besten Vinschgerl der Welt und der Seefelder Lichterzauber rundherum entlocken sogar dem größten Weihnachtsmuffel ein Lächeln. Über das ganze Dorf verteilt finden sich dieses Jahr Lichtinstallationen von internationalen Künstlern, die nicht nur bei den jungen Besuchern für Staunen sorgen. Kombiniert mit einem Spaziergang am romantischen 100.000-Lichter-Weg ergibt sich der fast perfekte Wintertag. Und was fehlt dann noch?

Am Donnerstag, 4. Dezember um 16 Uhr, zieht der Nikolaus, begleitet von Krampussen und Engerl, auf dem Weihnachtsmarkt in Seefeld ein. © Region Seefeld

Na klar, die Musik! Wie jedes Jahr bringt die Region die passende Melodie zum Wintermärchen. Ob ganz intim und kuschlig beim Leutascher Kapellenadvent an den Wochenenden oder im großen, feierlichen Stil beim Klingenden Advent mit Semino Rossi und Co. (09. - 11.12). Für viele ist auch der große Auftritt der Tuifl am großen Krampustreiben in Seefeld Musik in den Ohren. Seien es die Glocken um die Hüfte oder die herausgestreckten Holz-Zungen. Dieser Tuifl-Lauf hat sich über die Jahre einen Namen als einer der größten und sichersten Läufe des Landes gemacht. Zahlreiche Auftritte der Seefelder Weisenbläser und Chöre am Christkindlmarkt runden das „Musik“-Programm ab.

Feierlich und friedlich

Die große Silvesterparty mal ausgenommen, geht es am Plateau in der Adventzeit sehr gemütlich zu. Bestes Beispiel: die Christkindlmärkte in Scharnitz (29.11. - 30.11) und Leutasch (7.12., 13. & 14.12., 20. & 21.12.). Halb so groß, dafür doppelt stimmungsvoll. Perfekt zum runterkommen und dieser oft stressigen Zeit für ein paar Stunden zu entkommen. Für die Jüngsten gibt es selbstverständlich wieder das Engerlpostamt und den Nikolauseinzug.

Auch ganz offiziell steht der Weihnachtsmarkt in Seefeld für allerhöchste Qualitätsstandards. Und zwar durch die Mitgliedschaft bei „Advent in Tirol“. Dafür müssen höchste Qualitätskriterien erfüllt werden, die das Erscheinungsbild und die Angebotsvielfalt umfassen. Stimmungsvolle Programmhöhepunkte, die Traditionen und Brauchtum in den Fokus legen, und die Atmosphäre am Markt sind dabei entscheidend.