Gute Ausbildung gesichert
Eurotours erhält das Prädikat „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“
Erwin Zangerl (Präsident der Arbeiterkammer Tirol), Wirtschaftslandesrat Mario Gerber, Sabrina Wachter (Verkehrsbüro, Team People & Culture), Tamara Brunner (Eurotours, Key Account Managerin & Ausbildnerin), Arbeitslandesrätin Astrid Mair, David Narr (Fachkräftekoordinator der Wirtschaftskammer Tirol, v.l.)
© Land Tirol/Sedlak
Ein großartiger Erfolg für Eurotours International: Dem österreichischen Reiseveranstalter mit Sitz in Kitzbühel wurde am 10. November 2025 das Prädikat „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ für die Jahre 2026 – 2028 vom Land Tirol verliehen.