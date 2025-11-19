Nachhaltiges Biathlon-Erlebnis beim Weltcup in Hochfilzen

Biathlonfans dürfen sich vom 12. bis 14. Dezember auf ein großartiges Weltcupwochenende in Hochfilzen freuen.

Sechs mitreißende Rennen, ein vielfältiges Rahmenprogramm und stimmungsvolle Biathlon-Partys sorgen in Hochfilzen für ein Wochenende voller Emotionen, Leidenschaft und das ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen zählt seit Jahren zu den stimmungsvollsten Stationen im gesamten Rennkalender. Tausende Zuschauer verwandeln auch heuer wieder die kleine Tiroler Gemeinde in ein Meer aus Fahnen, Jubel und Begeisterung.

Das Stadion wird wieder zum Hexenkessel, wenn die Fans – so nah wie kaum anderswo – ihre Stars auf der Loipe und am Schießstand anfeuern.

Mit den Sprintrennen, den Verfolgungen und den Staffelbewerben – jeweils für Damen und Herren – stehen insgesamt sechs packende Wettkämpfe in drei Tagen auf dem Programm. Kein Wunder also, dass die Ticketnachfrage bereits jetzt sehr groß ist. Allerdings gibt es noch Eintrittskarten in fast allen Kategorien.

Top-Rahmenprogramm

Rund um das Stadion erwartet die Besucher erneut ein abwechslungsreiches Programm. Bereits um 9:00 Uhr öffnet an den Wettkampftagen die Fan-Halle mit Musik und Live-Stream ihre Tore. Foodtrucks verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Genüssen aus der Region. Am Freitag und Samstag geht das Biathlon-Fest bei den offiziellen Partys im Kulturhaus und in ausgewählten Locations im Pillerseetal mit Live-Musik in die Verlängerung. Für die sichere und umweltfreundliche Heimfahrt sorgt der kostenlose Shuttle-Service.

Perfekte Vorbereitung

Sowohl Fans als auch Athletinnen und Athleten dürfen sich auf optimale Bedingungen freuen. Das Team rund um OK-Chef Franz Berger legt größten Wert auf Nachhaltigkeit. Ein Schneedepot sorgt für die pünktliche Präparierung der Rennloipe, zusätzlich benötigter Schnee wird mithilfe erneuerbarer Energien erzeugt. Das Wasser für die Beschneiung stammt aus einer eigenen Quelle und wird nach dem Einsatz wieder in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt. Für Wärme sorgt das „Bioheizhaus“, eine moderne Hackschnitzelanlage. Der Umweltgedanke geht jedoch weit darüber hinaus: Einwegmaterial wird weitgehend vermieden, stattdessen kommt Mehrweggeschirr zum Einsatz. Das VIP-Zelt wird mit klimaschonenden Pellets beheizt und auch das Catering stammt vorwiegend aus der Region.

Kostenlose Anreise

„Unser Ziel ist es, ein tolles, erlebnisreiches und nachhaltiges Biathlon-Wochenende zu bieten, das lange in Erinnerung bleibt“, so Franz Berger, Chef des lokalen Organisationskomitees. Auch bei der Anreise zeigt Hochfilzen, dass Spitzensport und Klimaschutz Hand in Hand gehen. Für eine kostenfreie An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann sich jeder Besucher des Weltcups Hochfilzen ein Ticket buchen. Dieses gilt als Fahrschein für die tirolweite An- und Abreise zur Veranstaltung mit allen VVT-Nahverkehrsverbindungen (ausgenommen Kernzone Innsbruck, ÖBB IC, ÖBB EC, ÖBB Railjet und WESTbahn).

Kostenlose Shuttlebusverbindungen zwischen Saalfelden und Hochfilzen sowie im gesamten Pillerseetal!