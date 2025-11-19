Zum Fest: Edle Tropfen aus der Vinothek Wedl

Wenn Weihnachten naht, wird das Festmahl zur Bühne für Genuss und Lebensfreude. Die perfekte Weinbegleitung kommt aus der Vinothek Wedl – ein Paradies für Genießer, das rund 3.000 sorgfältig ausgewählte Weine und Schaumweine aus aller Welt bietet.

Hier finden Gastronomen, Hoteliers und private Weinliebhaber außergewöhnliche Tropfen für die besonderen Momente des Lebens. Und wer exklusive Weine zum ganz besonderen Weihnachtsgeschenk machen möchte, ist bei Wedl ebenfalls goldrichtig.

Zur festlichen Jahreszeit empfiehlt das erfahrene Sommelier-Team der Vinothek Wedl eine Auswahl besonderer Highlights, die das Weihnachtsessen stilvoll veredeln. Für prickelnde Einstimmung sorgt ein Grand-Cru-Champagner aus 100% Chardonnay-Trauben – Champagne L’esprit de Chapuy Brut. Mit seiner feinen, anhaltenden Perlage, frischer Frucht und eleganter Brioche-Note eröffnet dieser Schaumwein das Fest in vollendeter Form.

© Ness Rubey

Auch österreichischer Sekt feiert zu Weihnachten seinen großen Auftritt: Der Winzersekt Riesling „Reserve“ vom Weingut Steininger im Kamptal in der Magnumflasche überzeugt mit vielschichtiger Eleganz, cremiger Textur und einer lebendigen, feinen Perlage. Der Sekt aus 100% Riesling-Trauben präsentiert sich mit zarten Fruchtaromen wie getrockneten Apfelscheiben und Mirabellen, unterstützt von einer leichten Brioche-Note. Er ist ein idealer Aperitif oder Begleiter zu feinen Vorspeisen.

Für das Hauptgericht empfiehlt sich ein kräftiger Rotwein wie der Carmenere „Piú“ von Azienda Agricola Inama aus dem Veneto. Diese Cuvée aus Carmenere und Merlot begeistert mit intensiven Noten nach dunklen Beeren wie Brombeere, unterlegt mit feiner Würze wie schwarzem Pfeffer, aber auch Kakao im Nachhall. Die samtigen Tannine und die ausgewogene Struktur machen ihn zum perfekten Partner für gebratene Fleischgerichte oder würzigen Käse.

Wer einen außergewöhnlichen Weißwein sucht, wird beim Weingut Ecker-Eckhof aus dem Wagram fündig. Der biologisch angebaute Rote Veltliner aus der Top-Lage „Ried Steinberg“ überzeugt mit extraktreichem, feinwürzigem Charakter, zarten Honig- und Ringlotten-Aromen und reifem Apfel im Abgang. Ein Wein, der sowohl zu Fisch als auch zu Geflügel harmoniert und durch sein großes Lagerpotenzial besticht.