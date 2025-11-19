Licht ins Dunkel-Soforthilfe: Ihre Spende für Tiroler Familien

Im Jahr 2024 wurde 103 Familien mit 437 Kindern mit rund 298.711 Euro aus Tirol in einer Notlage geholfen. Im heurigen Geschäftsjahr konnten bereits 50 Familien und Schulen mit 162 Kindern unterstützt werden.

Einiges an dringender Unterstützung konnte heuer bereits geleistet werden, bis Geschäftsjahresende werden aber noch zahlreiche weitere Anträge zu bearbeiten sein. Stellvertretend für die vielen Tiroler Familien, denen auch dank Ihrer Spende geholfen werden konnte, einige Beispiele aus dem Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds.

Frau W. ist alleinerziehende Mutter einer 19-jährigen Tochter. Die junge Frau wurde mit spinaler Muskelatrophie Typ II (Muskelschwund) geboren, einer seltenen und fortschreitenden Muskelerkrankung mit frühzeitiger Atemnot. Aufgrund der Schwere der Behinderung hat Maria bereits die höchste Pflegestufe und benötigt viel Unterstützung und Pflege. Um diese für die Mutter zu erleichtern, ist es notwendig, das Badezimmer behindertengerecht umzubauen. Nach Abzug der Förderungen gibt es hohe Restkosten, bei denen Licht ins Dunkel geholfen hat.

Familie A. hat drei minderjährige Kinder, wobei der 10-jährige Sohn eine Behinderung hat. Manuel hat cerebrale Krampfanfälle, Bewegungsstörungen und einen globalen Entwicklungsrückstand mit fehlender Sprachentwicklung. Er benötigt ein behindertengerechtes Bett. Da große Selbstverletzungsgefahr besteht, muss dieses gesichert und gepolstert sein. Licht ins Dunkel hat die Familie bei der Finanzierung des speziellen Bettes unterstützt.

„Jede Spende ist ein wichtiges Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität.“ Mario Thaler, Geschäftsführer

Die 4-jährige Tochter der Familie L. hat das Rett Syndrom, eine genetisch bedingte Entwicklungsstörung. Sie kann nicht gehen, doch durch das zunehmende Gewicht ist das Tragen und Heben schon sehr schwer. Die Familie baut ihr Elternhaus barrierefrei um bzw. wird ein Lift eingebaut. Da es hohe Restkosten für die Familie gibt, hat Licht ins Dunkel mit einer Zuzahlung geholfen.

Frau K. hat ihren schwer mehrfach behinderten Sohn gepflegt und betreut. Er ist im Alter von 15 Jahren infolge seiner schweren Krankheit verstorben. Die Kosten, die rund um das Begräbnis entstanden sind, belasten die Mutter sehr. Licht ins Dunkel hat sie finanziell unterstützt.

Familie G. hat zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren, wobei der ältere Sohn eine schwere Mehrfachbehinderung hat. Markus hat eine Microcephalie (verkleinerter Kopf), Ataxie (Störung der Bewegungskoordination) und Bewegungsstörung. Durch die hypotone Rumpfmuskulatur (reduzierte Muskelspannung und -kraft) und dadurch schwach entwickelte Rumpfkontrolle fällt er beim Sitzen immer auf eine Seite. Zusätzlich hat er eine starke Skoliose (Verkrümmung der Wirbelsäule) und Verformung der Fußgelenke. Die Anschaffung eines speziellen Rollstuhles mit elektronischer Schiebeunterstützung wird benötigt. Licht ins Dunkel hat bei den Restkosten geholfen.

Der 10-jährige Sohn hat eine angeborene Fehlbildung des Gehirns und lebt aufgrund dessen mit einer körperlichen Behinderung. Um ihm die größtmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, war die Anschaffung eines behindertengerechten Autos mit Rollstuhlrampe notwendig. Die Kosten sind sehr hoch und Licht ins Dunkel hat sich mit einer Zuzahlung beteiligt.

Bei der Mutter der Familie M. wurden nach einem Autounfall (ausgelöst durch einen epileptischen Anfall) 3 Hirntumore festgestellt. Kurz nach der Diagnose ist sie im Alter von 41 Jahren verstorben. Sie hinterlässt ihrem Mann einen Sohn mit 4 Jahren und eine 16-jährige Stieftochter. Nicht nur der tragische Verlust, sondern auch die finanzielle Situation ist angespannt. Licht ins Dunkel hat den Vater unterstützt.

Der 43-jährige Familienvater der Familie S. hat Suizid begangen. Er hinterlässt seiner Frau drei Kinder im Alter von 3, 10 und 13 Jahren. Zu den Begräbniskosten kommen auch Therapiekosten für die Kinder auf die Mutter zu. Licht ins Dunkel hat die Familie in dieser schwierigen Situation unterstützt.

Familie T. hat zwei Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren. Der 9-jährige Sohn hat eine schwere dystone Cerebralparese (unwillkürliche Muskelkontraktionen und Muskelbewegungen) und hat dadurch eine physische Behinderung. Da er sich selbst nicht aktiv bewegen kann, werden seine Muskel schwächer. Die Familie fördert ihn sehr und er versucht nun langsam mit Hilfe eines Gehwagens einige Schritte zu gehen. Zur Stärkung seiner Muskulatur wurde ein Galileo Trainingsgerät empfohlen. Mit Hilfe von Licht ins Dunkel konnte das Gerät angeschafft werden.

Familie D. hat zwei Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren. Der jüngere Sohn hat seit einem Schlaganfall bei der Geburt eine schwere Behinderung. Er kann sich nicht selbst fortbewegen und durch seine Spastik kommt es oft zu gefährlichen Situationen, vor allem wenn er getragen wird. Der Einbau eines Liftes ist notwendig geworden. Licht ins Dunkel hat die Familie mit einer Zuzahlung unterstützt.