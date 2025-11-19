TT-Stammtisch in Wildermieming: LeserInnen sind wieder am Wort
Wildermieming – Egal, ob es ums neue Erscheinungsbild der Tiroler Tageszeitung geht oder aktuelle Themen, die Sie gerade in Ihrer Umgebung beschäftigen: In gemütlicher Runde können sich die LeserInnen und AbonnentInnen der Tiroler Tageszeitung mit den Lokal-Redakteuren im Bezirk Imst, Thomas Parth und Alexander Paschinger, austauschen.
„Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Meinungen einzubringen“, lädt auch TT-Ressortleiter Tirol Matthias Christler die LeserInnen ein. Wann? Mittwoch, 19. November, 19 Uhr. Wo? Altenstube im Gemeindehaus, Dorfstraße 2, 6413 Wildermieming.
Um sich für den Stammtisch anzumelden, gehen auf www.tt.com/stammtisch. Anmeldungen sind bis Mittwochnachmittag 16 Uhr, noch möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt. (TT.com)