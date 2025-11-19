TT-Stammtisch in Wildermieming: LeserInnen sind wieder am Wort

Wildermieming – Egal, ob es ums neue Erscheinungsbild der Tiroler Tageszeitung geht oder aktuelle Themen, die Sie gerade in Ihrer Umgebung beschäftigen: In gemütlicher Runde können sich die LeserInnen und AbonnentInnen der Tiroler Tageszeitung mit den Lokal-Redakteuren im Bezirk Imst, Thomas Parth und Alexander Paschinger, austauschen.