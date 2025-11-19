Simon & Mac bringen Hochfügen zum Beben

Zum Saisonstart am 6. Dezember verwandelt sich die Talstation Zillertal Shuttle in Hochfügen in eine pulsierende Open-Air-Konzertlocation. Das "Skiopening Hochfügen" präsentiert mit "Mountain Rave by Simon & Mac" eine Musikshow, die Tradition und Moderne verbindet – bei freiem Eintritt und mit kostenlosem Shuttleservice

Die Wintersaison 2025/26 in Hochfügen startet nicht nur mit frisch präparierten Pisten, sondern auch mit musikalischen Höhepunkten. Am Samstag, dem 6. Dezember, erwartet Wintersportler und Musikfans ein besonderes Event an der Talstation Zillertal Shuttle.

Im Mittelpunkt stehen Simon & Mac, die mit ihrer ungewöhnlichen Kombination aus Steirischer Ziehharmonika, Drums und Gesang für Aufsehen sorgen. Ihr selbst kreierter Musikstil "Alps EDM" verbindet traditionelle Elemente mit modernen Club-Sounds – eine Fusion, die in den Bergen ihresgleichen sucht.

Alpiner Sound trifft auf zeitgenössische Clubkultur

Die beiden Künstler interpretieren bekannte Pop-Songs auf ihre ganz eigene Weise und haben mit ihrer Debütsingle "Gletscherblick" bereits einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album gegeben.

Das musikalische Programm beginnt bereits um 14 Uhr mit einem DJ-Set zum Aufwärmen. Der Hauptact Simon & Mac betritt gegen 15:30 Uhr die Bühne und wird das Publikum bis etwa 17:30 Uhr unterhalten. Im Anschluss übernimmt DJ Medun das musikalische Zepter und sorgt bis zum Ende der Veranstaltung um circa 19 Uhr für Stimmung.

Shuttlebus ab Fügen

Für das passende Ambiente sorgen eine imposante LED-Wall und ein durchdachtes Lichtdesign. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Direkt vor Ort können die Besucher verschiedene Speisen und Getränke genießen – darunter den speziellen "Gletscherblick Drink", der nach dem gleichnamigen Song benannt ist.

Ein besonderer Service für alle, die nicht mit dem eigenen Fahrzeug anreisen möchten: Ein kostenloser Shuttlebus bringt Besucher vom Verkaufsbüro in Fügen (oberhalb des Bahnhofs) nach Hochfügen. Die Hinfahrten starten um 13:50, 14:50 und 15:50 Uhr, die Rückfahrt erfolgt um 19:30 Uhr. Weitere Haltepunkte und Details zum Shuttleservice werden eine Woche vor dem Event auf der Hochfügen-Homepage veröffentlicht.