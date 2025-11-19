Rockiger Jahresstart: Bon Jovi Tribute-Band bringt Schlossplatz Fügen zum Beben

Der Schlossplatz Fügen verwandelt sich am Neujahrstag 2026 wieder in eine Open-Air-Konzertbühne. Unter dem Motto „Timeless Garden – wo Vergangenheit und Zukunft aufeinandertreffen" startet die Ferienregion Fügen-Kaltenbach mit rockigen Klängen ins neue Jahr. Besonderes Highlight: Die europaweit bekannte Bon Jovi Tribute-Band „Bad Medicine" sorgt für Stimmung.

Die Tradition des Neujahrskonzerts in Fügen geht in die nächste Runde. Am 1. Jänner 2026 lädt der malerische Schlossplatz wieder zu einer musikalischen Zeitreise ein. Während andernorts klassische Klänge das neue Jahr einläuten, setzt die Zillertaler Gemeinde auf Rock-Klassiker und bietet Einheimischen wie Gästen ein besonderes Erlebnis zum Jahresauftakt.

Ab 18:30 Uhr beginnt das Warm-up mit DJ-Sounds, bevor um 19:30 Uhr die Hauptattraktion des Abends die Bühne betritt: „Bad Medicine", eine der bekanntesten Bon Jovi Tribute-Bands Europas, wird den Schlossplatz mit Hits wie „Livin' on a Prayer", „It's My Life" oder „You Give Love a Bad Name" in eine Rock-Arena verwandeln.

Authentischer Sound durch Danilo Bar

Die Formation um den italienischen Gitarristen Danilo Bar ist seit 2004 aktiv und hat sich durch authentischen Sound und energiegeladene Auftritte einen Namen gemacht. Die Besucher können sich auf eine Setlist voller zeitloser Rockklassiker freuen, die perfekt zum Konzept des „Timeless Garden" passen – einem Event, das symbolisch für den Übergang vom alten ins neue Jahr steht.

„Wir freuen uns auf die Neuauflage von ‚Timeless Garden'. Die Atmosphäre des Schlossplatzes Fügen wird dabei wieder in Szene gesetzt. Gemeinsam lassen wir das alte Jahr nochmals hochleben und tanzen bei rockigen Sounds ins neue", erklärt Manfred Pfister, Geschäftsführer der Ferienregion Fügen-Kaltenbach im Zillertal.