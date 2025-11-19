- Überblick
„Übertrifft meine Träume“
Erste Bilder der Van-Deer-Zentrale: So sieht Hirschers neue Ski-Heimat aus
Nach über einem Jahr Bauzeit präsentiert Marcel Hirscher in Scheffau am Tennengebirge die neuen Zentrale seiner Ski-Marke.
