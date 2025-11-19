Frau in Bayern gab versehentlich Katze im Paket auf

Eine Katze ist in Bayern aus Versehen in einem Paket aufgegeben worden. In einer Bäckerei fiel der Fauxpas schließlich auf. Die Polizei rückte an. Für Besitzerin und Katze gab es ein Happy End.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag in Nersingen bei Ulm. Die Katze war demnach unbemerkt in den Karton geklettert und habe sich anschließend darin schlafen gelegt. Die Besitzerin hat das Paket verschlossen und in der Bäckerei mit Paketannahme abgegeben. Eine Mitarbeiterin hörte leises Miauen und verständigte die Polizei sowie die Besitzerin, die sie kannte.