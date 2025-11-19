„Ruhe, Piggy!“

Eklat bei Medienrunde: US-Präsident Trump beschimpft eine Journalistin als „Schweinchen“

US-Präsident Donald Trump wird kritisiert, nachdem er die Bloomberg-Reporterin Catherine Lucey während eines Pressegesprächs an Bord der Air Force One als „Piggy“ (Schweinchen) bezeichnet hat.

