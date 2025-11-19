BKH Schwaz punktet mit erweiterten tagesklinischen OP-Bereich

Seit 13. Oktober können Patienten im Bezirkskrankenhaus Schwaz von verkürzten Wartezeiten und ambulanten Eingriffen ohne stationären Aufenthalt profitieren. Die modernisierte Einheit mit neuer Aufwachstation stärkt die regionale Gesundheitsversorgung.

Die erweiterte tagesklinische OP-Einheit des BKH Schwaz ist seit Mitte Oktober in Betrieb. Der Ausbau wurde aufgrund des stetig steigenden Anteils tagesklinischer Operationen notwendig und soll die ambulante Versorgung in der Region nachhaltig verbessern.

"Der stetig steigende Anteil tagesklinischer Operationen machte diesen Schritt notwendig. Die tagesklinisch-chirurgische Versorgung unserer Patientinnen und Patienten haben wir somit für die nächsten Jahre optimiert", erklärt der Ärztliche Direktor Primar Markus Reichkendler.

Mehr Effizienz

Die modernisierte Einheit bringt nicht nur Vorteile für Patient*innen, sondern auch für das Personal. Optimierte Prozesse, verbesserte Materiallogistik und kurze Kommunikationswege schaffen effizientere Arbeitsbedingungen im klinischen Alltag.

Anästhesie Primar und OP-Manager Lukas Kirchmair betont: "Der erweiterte tagesklinische OP-Bereich stellt eine Behandlungseinheit dar, die medizinische Qualität und Patientenkomfort vereint. Unser Ziel ist es, die ambulante Versorgung in der Region weiter zu stärken und gleichzeitig optimale Arbeitsbedingungen für unsere Teams zu schaffen."

Neue Aufwachstation

Besonderes Augenmerk wurde auf die neue Aufwachstation gelegt, die mit Tageslicht, ruhiger Umgebung und moderner technischer Ausstattung punktet.