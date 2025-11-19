Geflügelpest in Österreich
Stallpflicht trifft auch Tirol: Entlang des Inns „stark erhöhtes Risiko“ für Vogelgrippe
Auch auf kleinen Betrieben und Hobbyhaltungen wird zum Schutz der Tiere vor Ansteckung dringend empfohlen, diese dauerhaft in geschlossenen Vorrichtungen zu halten.
Nach dem Burgenland wurde auch ein Fall in Oberösterreich bestätigt. Verschärfte Maßnahmen treten ab Donnerstag in Kraft. Es wird eine Stallpflicht entlang der größeren Wasserläufe und Seen verhängt. Für Menschen besteht keine Gefahr.