Ein Tiroler WM-Debütant schlüpft in die Rolle des Motivators

Mit dem Tiroler Helmut Oberhofer-Bucher startet erstmals ein Tiroler bei der Para-Kickbox-WM in Abu Dhabi.

Innsbruck – Die Kickbox-Weltmeisterschaft der Senioren und Masters findet vom 21. bis 30. November in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi statt. Und sie liefert auch Spuren nach Tirol, eine davon hat eine besondere Note.

Bei der ersten inklusiven Parakickbox-WM wird der 64-jährige Helmut Oberhofer-Bucher, der von niemand Geringerem als den Weinold-Zwillingen Charly und Peter in Innsbruck gedrillt wird, Tirols Farben vertreten. „Er ist ein zäher Kerl, da würden sich einige Junge schön anschauen“, verweisen die Weltmeister darauf, dass der rüstige Pensionist bei den Liegestützen an die 300 stemmt.

Der Hauptdarsteller, der am linken Auge nur eine Sehkraft von fünf Prozent hat, sieht sich auch als Botschafter für andere Menschen, die mit einer Beeinträchtigung leben müssen: „Vielleicht kann ich mit meinem Antreten andere Menschen, die ebenfalls mit Hindernissen leben müssen, motivieren. Ich möchte zeigen, wozu ich und wozu wir fähig sind, wenn wir nicht zuhause auf der Couch liegen“, sagt der Jenbacher, der jetzt sein Zuhause in Wattens hat.

Stolz auf die Premiere

„Er hat sich über die Österreichische Meisterschaft als Einziger qualifiziert. Es ist eine österreichweite Premiere, auf die auch wir sehr stolz sind“, notieren die legendären Weinold-Brüder. „Sie sind sehr streng, aber korrekt. Und es ist ja gut und richtig, dass sie mir meine Fehler aufzeigen“, erklärt Oberhofer-Bucher, der bei der weltmeisterlichen Schlagschule – natürlich gibt es bei den unterschiedlichen Para-Athleten keinen Kontakt-Wettkampf – überzeugen will. Aufgrund der Sehbehinderung sei er in der Bewegungsauffassung und Wiedergabe vor allem im koordinativen Bereich sehr gefordert. „Da wird ganz genau auf die Technik geschaut“, merken die beiden Coaches vor dem gemeinsamen Abenteuer an. Und der WM-Debütant faltet die Hände: „Im Behindertenbereich und Sport wird gespart. Vielleicht kann auch meine Teilnahme ein kleines Umdenken bewirken, dass wieder mehr gefördert wird.“