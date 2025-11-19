- Überblick
Einzigartiger Transport
Neuheit aus Südtirol: Wo die Äpfel mit der Gondel ins Bergwerk fahren
In der 1350 Meter langen Seilbahn werden Äpfel ins Kühllager in einer aufgelassenen Bergwerksmine transportiert.
© Beate Troger
Von Beate Troger
