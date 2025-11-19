Milder Herbst vorbei
„Vorgeschmack auf den Winter“: Minusgrade in Tirol und Schnee bis in die Täler
Einen „Gruß vom Winter“ hatt TT-Leserin Kunigunde Hörl in Kufstein fotografiert. In den kommenden Tagen dürfte ganz Tirol ähnlich weiß aussehen, wie der herbstlich-bunte Adlerfarn. Am Arlberg, etwa in St. Christoph, dürfte sich eine ordentliche Schneedecke ausgehen.
© Leserfoto: Kunigunde Hörl, Rita Falk
Der Föhn konnte das Unvermeidliche nicht endlos hinauszögern: Die Temperaturen haben den Spätherbst erreicht. In den kommenden Tagen geht das Wetter gleich einen Schritt weiter: Ganz Tirol steht dann Schnee bevor, auch in den Tälern wird es weiß werden.