TT-Chat zu Erbschaft und Testament: Tiroler Notare-Präsident beantwortet Ihre Fragen

Innsbruck – Immer wieder gibt es nach Todesfällen Streit über Erbschaften. Kann ein Testament dies verhindern und was sollte für den Fall des Falles alles geregelt werden? Ergibt eine Vorsorgevollmacht Sinn, bei der Vertrauenspersonen Ihre Angelegenheiten regeln können, wenn Sie dazu selbst nicht mehr in der Lage sein sollten? Und worauf ist beim Erstellen einer allfälligen Patientenverfügung zu achten?