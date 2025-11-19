Zwei Konzerte für Kenner: Martin Philadelphy und Fuzzman treten in Lienz auf

Am 28. November wird das Kolpinghaus Lienz zum Schauplatz eines musikalischen Grenzgängers: Martin Philadelphy und sein Retrograde Quartett treten auf. Am 29. November folgt Fuzzman mit seinen Singing Rebels.

Lienz – Martin Philadelphy gilt als musikalischer Wanderer, dem kein Genre fremd ist. Seine Kompositionen und Arrangements vereinen verschiedenste Musikrichtungen zu einem kreativen Klangerlebnis. Das Retrograde Quartett reißt dabei die Grenzen zwischen traditionellen Musikstilen ein und erschafft eine Mischung aus pulsierenden Melodien und peitschender Rhythmik. Freitag 28. November, Kolpinghaus Lienz, 20 Uhr, Karten www.ummigummi.at (link zu oeticket light!) und in allen Filialen der Dolomitenbank.

© Ingo Pertramer

Nur einen Tag später, am 29. November, steht mit Fuzzman & the Singing Rebels ein weiteres Highlight im Kolpinghaus Lienz auf dem Programm. Herwig Zamernik alias Fuzzman, bekannt durch seine Arbeit mit Naked Lunch sowie als Filmkomponist, Produzent und Kurator des Popfestes Wien, präsentiert sein neues Doppelalbum „Go Home“. Als Special Guest werden The Anvils auftreten. Einlass 20 Uhr, Tickets in allen Filialen der Dolomitenbank bzw. www.ummigummi.at (link zu oeticket light!).