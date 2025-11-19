Nach Vorfällen um Krampuslauf in Brixen im Thale: Vier Verdächtige ausgeforscht
Brixen im Thale – Nach mehreren Vorfällen beim und rund um das „Teufelfest“ am vergangenen Samstag in Brixen im Thale – die TT berichtete – hat die Polizei nun in einem Fall vier Verdächtige gefasst: Die Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren sollen entlang der Dorfstraße mehrere Straßenleitpflöcke ausgerissen und Blumenerde verschüttet haben. Die vier seien „aufgrund intensiver Erhebungen“ ausgeforscht worden, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.
Weitere Verdächtige gesucht
Davon abgesehen sind andere Straftaten noch ungeklärt: Eine Frau wurde gegen 21.30 Uhr im Festzelt von einem bisher Unbekannten unsittlich berührt. Der Mann mit schwarz bemaltem Gesicht trug demnach einen dunklen Pullover mit gelber Aufschrift, Jeans und Bergschuhe. Bei einem auf dem Intersport-Parkplatz abgestellten Auto wurden zudem zwischen 23 und 1 Uhr vermutlich mit Fußtritten ein Kotflügel und eine Stoßstange beschädigt.
Zweckdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Westendorf (Tel. 059133/7209) entgegen. (TT.com)
Am Rande von Veranstaltung
Gewalt, Vandalismus und sexuelle Belästigung in Brixen: „Müssen Geschehnisse aufarbeiten“
Hinweise erbeten