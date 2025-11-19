Nach Vorfällen um Krampuslauf in Brixen im Thale: Vier Verdächtige ausgeforscht

Brixen im Thale – Nach mehreren Vorfällen beim und rund um das „Teufelfest“ am vergangenen Samstag in Brixen im Thale – die TT berichtete – hat die Polizei nun in einem Fall vier Verdächtige gefasst: Die Männer im Alter zwischen 18 und 23 Jahren sollen entlang der Dorfstraße mehrere Straßenleitpflöcke ausgerissen und Blumenerde verschüttet haben. Die vier seien „aufgrund intensiver Erhebungen“ ausgeforscht worden, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.