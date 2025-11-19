Trump rollte Saudi-Kronprinz den roten Teppich aus

Mohammed bin Salman kündigte Investitionen von einer Billion US-Dollar an. Die USA liefern 48 Tarnkappenjets vom Typ F-35. Trump weist Kritik an „MBS“ zurück.

US-Präsident Donald Trump bereitete dem saudischen Kronprinzen und De-facto-Herrscher Mohammed bin Salman – kurz MBS genannt – bei dessen Besuch in Washington einen prunkvollen Empfang. „Ich freue mich, heute Abend bekannt geben zu können, dass wir unsere militärische Zusammenarbeit auf eine noch höhere Ebene heben, indem wir Saudi-Arabien offiziell als wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten einstufen“, erklärte Trump bei einem Galadinner im Weißen Haus mit bin Salman. Bisher haben 19 Länder diesen Status, der eine enge militärische Zusammenarbeit mit den USA vorsieht. Außerdem vereinbarten beide Seiten milliardenschwere Rüstungsgeschäfte und Kooperationsabkommen. Dazu gehört erstmals der Verkauf von 48 hochmodernen Tarnkappenjets vom Typ F-35 sowie die Lieferung von 300 amerikanischen Panzern. Bisher wurden die F-35 in der Region nur an Israel geliefert, das die Aufrüstung des arabischen Schwergewichts sicher mit Argusaugen beobachtet.

Saudische Mega-Investitionen in den USA geplant

Mohammed bin Salman kündigte an, geplante Investitionen in den USA auf eine Billion Dollar (rund 860 Milliarden Euro) aufzustocken. Das sind 400 Milliarden Dollar mehr, als Saudi-Arabien im Mai bei einem Besuch Trumps in Aussicht gestellt hatte. Trump erklärte, dass beide Länder auch über ein Rahmenabkommen zu ziviler Kernenergie beraten haben.

Im Gegenzug hofft Trump, dass Saudi-Arabien den von ihm in seiner ersten Amtszeit 2020 initiierten Abraham-Abkommen beitritt. Diese streben eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den arabischen Staaten und Israel an. Nach dem harten Vorgehen Israels im Gazakrieg verknüpfte Saudi-Arabien eine Normalisierung seiner Beziehungen zu Israel wieder deutlicher als zuvor mit der Forderung nach der Schaffung eines Palästinenserstaats. „Wir möchten Teil der Abraham-Abkommen sein. Aber wir möchten auch sicherstellen, dass der Weg zu einer Zweistaatenlösung klar vorgezeichnet ist.“ Das mit den USA eng verbündete Israel lehnt die Gründung eines palästinensischen Staates ab.

Trump wäscht „MBS“ rein