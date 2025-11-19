Kein EU-Geld
Kärnten kann sich den Plöckentunnel nicht leisten: Wie Tirol davon profitiert
Landesrätin Cristina Amirante und LH-Stellvertreter Martin Gruber suchen weiter nach eine Lösung für den Plöcken. Die befürchtete Transitroute wird es wohl nicht geben.
© Büro LHStv. Gruber
Der geplante Tunnelverbindung Italien-Kärnten unter dem Plöckenpass hätte Schwerverkehr über Lienz, Kitzbühel und Kufstein nach Deutschland geleitet und damit eine neue Transitstrecke geschaffen. Doch ohne EU-Förderung bleibt das eine Vision.