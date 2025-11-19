Bewohnerin hörte Knall: Brand in Küche in Aurach ausgebrochen

Aurach bei Kitzbühel – Eine 85-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag in ihrer Wohnung in Aurach von einem Knall erschreckt: Sie befand sich gerade in ihrem Wohnzimmer, als sie das Geräusch aus der Küche vernahm. Im Bereich des Herds war ein Feuer ausgebrochen. Die Frau verständigte unverzüglich den Notruf.

Die alarmierte Feuerwehr Aurach rückte mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an. Die Feuerwehrleute konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die 85-Jährige wurde zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus St. Johann gebracht.