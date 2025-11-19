Kiew erhielt neuen US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges in der Ukraine

Kiew – Die Ukraine hat von den USA einen neuen Vorschlag zur Beendigung des russischen Angriffskriegs erhalten. Wie ein ranghoher ukrainischer Vertreter am Mittwochabend der Nachrichtenagentur AFP sagte, sieht der Plan die Abtretung der von Russland kontrollierten Gebiete, darunter die Krim, und eine deutliche Verkleinerung der ukrainischen Armee vor.

US-Medien hatten zuvor bereits über angebliche Geheimgespräche zwischen Moskau und Washington über einen Ukraine-Friedensplan berichtet, der diese Zugeständnisse der Ukraine vorsieht. Washington habe diese mit Russland besprochen, sagte der ranghohe ukrainische Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Kiew sei jedoch nicht an der Ausarbeitung der Vorschläge beteiligt gewesen.

Der neue Plan entspricht nach Einschätzung der Financial Times weitgehend den russischen Forderungen an Kiew. Wie bei Trumps Friedensinitiative für Gaza sollen laut dem US-Nachrichtenportal„Axios“ Katar und die Türkei auch an dem Ukraine-Plan beteiligt gewesen sein.

Erdogan drängt zu weiteren Verhandlungen