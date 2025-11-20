SOS-Kinderdorf wählt neuen Aufsichtsrat

Inmitten der größten Krise von SOS-Kinderdorf Österreich wählt die Organisation am Donnerstag einen neuen Aufsichtsrat. Dieser besteht aus sechs Mitgliedern, die alle ehrenamtlich tätig sind. "Er kontrolliert die Arbeit der Geschäftsführung, berät in wichtigen Fragen und stellt sicher, dass die Organisation im Sinne ihrer Ziele und gesetzlichen Vorgaben handelt", so die Organisation.

Nach dem Auftauchen etlicher Missbrauchsfälle nach einem Bericht in der Wochenzeitung "Falter" kamen die Strukturen von SOS-Kinderdorf gehörig ins Wanken. Die Organisation startete danach einen umfassenden, extern begleiteten Organisationsentwicklungsprozess. "Nach der Kritik am Umgang mit Informationen wurde zudem eine unabhängige Reformkommission eingesetzt. Das Wohl und die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen stehen dabei völlig außer Frage", hieß es.