- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Historisch? Ja, aber ...
Kommentarvon Tobias Waidhofer
Österreichs Fußball-Nationalteam löste zum achten Mal und erstmals seit 28 Jahren das WM-Ticket. Nun gilt es, die Euphorie in die richtigen Bahnen zu lenken.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten