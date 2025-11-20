Kulturprojekt gerettet
Dank Crowdfunding Musikwoche für Kinder und Jugendliche gesichert
Auch 2026 wird ‘Lautstark’ dank Crowdfunding wieder in der LLA Rotholz stattfinden. Kinder ab acht Jahren können in den Sommerferien eine Woche lang mit Gleichgesinnten musizieren und komponieren.
© Dähling
Die vom Verein Klanggang organisierte ‘Lautstark’- Musizier- und Komponierwoche in Rotholz stand vor dem Aus. 10.000 Euro Fördergelder fehlten. 96 Unterstützende sorgten mit ihrer Spende für den Fortbestand der Projekttage.