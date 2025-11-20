Kulturprojekt gerettet

Dank Crowdfunding Musikwoche für Kinder und Jugendliche gesichert

Auch 2026 wird ‘Lautstark’ dank Crowdfunding wieder in der LLA Rotholz stattfinden. Kinder ab acht Jahren können in den Sommerferien eine Woche lang mit Gleichgesinnten musizieren und komponieren.
© Dähling
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Die vom Verein Klanggang organisierte ‘Lautstark’- Musizier- und Komponierwoche in Rotholz stand vor dem Aus. 10.000 Euro Fördergelder fehlten. 96 Unterstützende sorgten mit ihrer Spende für den Fortbestand der Projekttage.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162