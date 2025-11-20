245.000 Euro Kosten

Neuer Aussichtsturm am Gerlospass bietet spektakuläre Rundblicke

Der neue Aussichtsturm. Bei der Eröffnung waren Krimmls Bürgermeister Erich Czerny, GROHAG-Prokurist Thomas Noel und Vorstand Johannes Hörl (von rechts) anwesend.
Die Großglockner Hochalpenstraßen AG hat an der Gerlos-Passhöhe einen neuen Aussichtsturm eröffnet. Die moderne Stahlkonstruktion ersetzt den baufälligen Vorgängerbau und bietet Besuchern Panoramablicke auf das Salzachtal, das Krimmler Achental und die berühmten Wasserfälle.

