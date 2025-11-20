Große Chance für Kochtalent

Von Kufstein nach New York: Tirolerin kocht bei den Emmys

Haubenköchin Viktoria Fahringer übernahm den elterlichen Betrieb in Kufstein und leitet heute ihr eigenes Restaurant „Tiroler Hof“, das Hotel Viktorias Home und ihre eigene Kochschule.
© SolidShots Films
Nicole Strozzi

Von Nicole Strozzi

Für die Reichen und Schönen aus der Film- und Fernsehbranche kochen - welche Köchin bzw. welcher Koch träumt nicht davon? Für Viktoria Fahringer aus Kufstein wurde der Traum zur Wirklichkeit. Die 27-Jährige wird die Tiroler Küche im Big Apple servieren.

