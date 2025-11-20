Kurioser Unfall

Auto steckte nach Unfall in Brücke fest, Lenker gerettet

Der Pkw-Lenker fuhr in eine Baustelle und stürzte mit dem Auto zwischen zwei Brückenteile. Zum Glück verkeilte sich der Wagen. Der Mann konnte ohne schwere Verletzungen geborgen werden.

