Jetzt ist der Bund am Zug
Millionen-Haftung für neue Akku-Züge: Land sichert die Finanzierung der Zillertalbahn
Die Dieselloks der Zillertalbahn sollen bis 2030 durch Akku-Hybrid-Züge ersetzt werden. Die Zeit drängt, der Bund steht in der Pflicht.
Auf einer großen verkehrspolitischen Baustelle hat das Land jetzt Fakten geschaffen: Die Landesregierung wird die Haftung für den Ankauf von sechs Akku-Hybrid-Zügen der Zillertalbahn übernehmen. Die Kosten für das Wagenmaterial werden mit 90 Mio. Euro beziffert.